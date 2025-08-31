Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Арсенал, результат матча 31 августа 2025, счет 1:0, 3-й тур АПЛ 2025/2026

Гол Собослаи со штрафного помог «Ливерпулю» победить «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Победу со счётом 1:0 одержали мерсисайдцы. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

На пятой минуте травму получил защитник лондонцев Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Кристьян Москера. Доминик Собослаи вывел мерсисайдцев вперёд на 83-й минуте, забив прямым ударом со штрафного.

После этой игры «красные» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с девятью очками, «канониры» находятся на третьей строчке с шестью очками.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бёрнли» 14 сентября, «Арсенал» 13 сентября примет на своём поле «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 3-го тура АПЛ, пропустив на 89-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android