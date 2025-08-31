Гол Собослаи со штрафного помог «Ливерпулю» победить «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ

Окончен матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Победу со счётом 1:0 одержали мерсисайдцы. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

На пятой минуте травму получил защитник лондонцев Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Кристьян Москера. Доминик Собослаи вывел мерсисайдцев вперёд на 83-й минуте, забив прямым ударом со штрафного.

После этой игры «красные» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с девятью очками, «канониры» находятся на третьей строчке с шестью очками.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бёрнли» 14 сентября, «Арсенал» 13 сентября примет на своём поле «Ноттингем Форест».