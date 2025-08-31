Скидки
Главная Футбол Новости

Казанский раскритиковал работу судьи Шафеева в матче ЦСКА — «Краснодар» в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о судействе Рафаэля Шафеева в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 27-й минуте гол полузащитника ЦСКА Кисляка был отменён после вмешательства VAR, арбитры зафиксировали фол в атаке. На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удалён за удар защитника соперников Мойзеса.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«ЦСКА — «Краснодар»… Да какая же это атакующая фаза атаки? Фол на Кордобе был. Так свистите его. В чём проблема? Но отменять гол через час атаки… Вечность прошла и 100 км эмоций. Бред.

Прямое следствие первого тайма — вот эта вспышка в ЦСКА — «Краснодар». Покатился под горку весь матч. Кордоба обязан такие вещи сдерживать, безусловно. Масштаб сцены он без нас понимает. Но на красную? Выбор судьи на такой матч не должен быть риском. Он обязан быть продуманным и от того максимально логичным. В «случае Шафеева» кажется, что к игре отнеслись как обычной встрече чемпионата России по футболу.

UPD. А вот последний момент. Это же рука и пенальти? Ведь свистели такое, и не раз. Когда рука вверху вот так, как у игрока «Краснодара». Ничего не понимаю….» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

