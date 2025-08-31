Дубль Гирасси принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Унионом» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» разгромила берлинский «Унион» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 3:0.

Дубль оформил Серу Гирасси (44-я и 58-я минуты), ещё один мяч забил Феликс Нмеча (81-я минута).

«Боруссия», которую возглавляет Нико Ковач, набрала четыре очка и идёт третьей в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с тремя очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 13 сентября дортмундская «Боруссия» отправится на выезд к «Хайденхайму». «Унион» под руководством тренера Штеффена Баумгарта в этот же день встретится на домашнем поле с «Хоффенхаймом».

Действующий чемпион Германии — мюнхенская «Бавария».