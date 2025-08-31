Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Унион, результат матча 31 августа 2025, счёт 3:0, 2-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дубль Гирасси принёс дортмундской «Боруссии» победу над «Унионом» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» разгромила берлинский «Унион» в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Унион
Берлин
1:0 Гирасси – 44'     2:0 Гирасси – 58'     3:0 Нмеча – 81'    

Дубль оформил Серу Гирасси (44-я и 58-я минуты), ещё один мяч забил Феликс Нмеча (81-я минута).

«Боруссия», которую возглавляет Нико Ковач, набрала четыре очка и идёт третьей в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с тремя очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре 13 сентября дортмундская «Боруссия» отправится на выезд к «Хайденхайму». «Унион» под руководством тренера Штеффена Баумгарта в этот же день встретится на домашнем поле с «Хоффенхаймом».

Действующий чемпион Германии — мюнхенская «Бавария».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
