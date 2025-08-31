Кордоба — после удаления с ЦСКА: арбитры действуют против меня и «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём удалении в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Вам кажется была красная? Это не в первый раз происходит со мной. Арбитры действуют против меня и нашей команды, но я горжусь своей командой. Судье нужно пересмотреть момент, я не коснулся Мойзеса, он это подтвердил», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.