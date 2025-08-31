Форвард «Краснодара» жёстко раскритиковал судейство в РПЛ после матча с ЦСКА

Нападающий Краснодара Джон Кордоба отреагировал на работу арбитров в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«Когда отменили первый гол ЦСКА, у их защитников была жёлтая. Должно быть удаление. Мне всё равно, что со мной сделают, мне надоело. Пришло время пересмотреть работу судей. Что хотят, то и делают.

Судья даже не пошёл смотреть VAR. В таких случаях обычно смотрят. Зачем он тогда нужен?» — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.