Форвард «Краснодара» жёстко раскритиковал судейство в РПЛ после матча с ЦСКА
Нападающий Краснодара Джон Кордоба отреагировал на работу арбитров в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Когда отменили первый гол ЦСКА, у их защитников была жёлтая. Должно быть удаление. Мне всё равно, что со мной сделают, мне надоело. Пришло время пересмотреть работу судей. Что хотят, то и делают.
Судья даже не пошёл смотреть VAR. В таких случаях обычно смотрят. Зачем он тогда нужен?» — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.
