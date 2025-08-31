Форвард «Краснодара» Кордоба: не хочу говорить о голе, только судьях — меня это бесит

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба раскритиковал судейство бригады арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. Кордоба забил гол, а во втором тайме был удалён за удар защитника ЦСКА Мойзеса.

«Не хочу говорить о голе, только судьях. Меня это бесит», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

В следующем туре 13 сентября команда Мурада Мусаева примет «Акрон», ЦСКА под руководством Фабио Челестини 14 сентября сыграет на выезде с «Ростовом».