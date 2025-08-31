Мурад Мусаев: судья Шафеев испортил матч ЦСКА — «Краснодар» полностью

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«Яркая игра, матч — атака на атаку. ЦСКА начал мощно, они всегда первый тайм проводят хорошо. Вторую половину первого тайма провели здорово.

Арбитр испортил матч полностью. Я не говорил о судействе полтора года. Но здесь точно всё испортили. Когда убегал Кордоба, это красная. Когда отменили гол ЦСКА, это вторая жёлтая. По поводу удаления Кордобы хочется запросить переговоры VAR. Интересно послушать, о чём они говорили. Хорошая игра, которая была испорчена. Футболистов поблагодарил, они молодцы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.