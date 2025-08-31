Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев: судья Шафеев испортил матч ЦСКА — «Краснодар» полностью

Мурад Мусаев: судья Шафеев испортил матч ЦСКА — «Краснодар» полностью
Аудио-версия:
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Яркая игра, матч — атака на атаку. ЦСКА начал мощно, они всегда первый тайм проводят хорошо. Вторую половину первого тайма провели здорово.

Арбитр испортил матч полностью. Я не говорил о судействе полтора года. Но здесь точно всё испортили. Когда убегал Кордоба, это красная. Когда отменили гол ЦСКА, это вторая жёлтая. По поводу удаления Кордобы хочется запросить переговоры VAR. Интересно послушать, о чём они говорили. Хорошая игра, которая была испорчена. Футболистов поблагодарил, они молодцы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

