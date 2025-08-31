Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ после удаления в матче с ЦСКА

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заявил о желании покинуть Мир Российскую Премьер-Лигу после удаления в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Такое судейство может заставить тебя покинуть лигу?

— После этого мне хочется так сделать. За четыре года произошло всё возможное. Если нужно, я уеду. Люблю «Краснодар», но не могу так продолжать.

Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат. Я не заслуживаю тут находиться. Я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на моё будущее, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.