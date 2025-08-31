Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ после удаления в матче с ЦСКА

Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ после удаления в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заявил о желании покинуть Мир Российскую Премьер-Лигу после удаления в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

— Такое судейство может заставить тебя покинуть лигу?
— После этого мне хочется так сделать. За четыре года произошло всё возможное. Если нужно, я уеду. Люблю «Краснодар», но не могу так продолжать.

Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат. Я не заслуживаю тут находиться. Я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на моё будущее, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android