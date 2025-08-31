Мурад Мусаев — об удалении Кордобы: что сделал Джон? По мне — там даже фола не было

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалении форварда команды Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Я недоволен ничьёй. Удаление не по делу. Я рад, что ребята хорошо отреагировали. Что сделал Кордоба? Я не могу понять. По мне — там даже фола не было, он сыграл в мяч», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.