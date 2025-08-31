Мусаев сообщил, что Сперцян останется в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что полузащитник Эдуард Сперцян останется в команде. Ранее поступала информация, что футболист близок к переходу в «Саутгемптон» из английского Чемпионшипа, также игроком интересовался «Лидс».

«Мы рады, что Сперцян остаётся. Предложение было серьёзное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.