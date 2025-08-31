Мурад Мусаев обвинил в хамсте тренерский штаб ЦСКА во главе с Челестини

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1) высказался о конфликте с тренерским штабом армейцев.

— Что было между вами и Челестини?

— Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?

Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно, это нормально, но не здесь, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.