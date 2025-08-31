Скидки
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев обвинил в хамсте тренерский штаб ЦСКА во главе с Челестини

Мурад Мусаев обвинил в хамсте тренерский штаб ЦСКА во главе с Челестини
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1) высказался о конфликте с тренерским штабом армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

— Что было между вами и Челестини?
— Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?

Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно, это нормально, но не здесь, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

