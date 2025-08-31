Мусаев отреагировал на слова Кордобы о желании покинуть РПЛ из-за судейства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на слова нападающего Джона Кордобы, который заявил, что может покинуть Мир РПЛ из-за судейства.

«Я достаточно чётко сказал по судейству. Кордоба успокоится, остынет. Сегодня понятно, почему он говорит такие вещи», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ после удаления во втором тайме матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). В первом тайме Кордоба отметился забитым голом. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.