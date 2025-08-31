Мурад Мусаев сообщил, что «Краснодар» обратится в КДК по отмене удаления Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб будет обращаться в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с призывом об отмене красной карточки нападающего Джона Кордобы, полученной в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Мы будем подавать в КДК по отмене красной карточки», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.