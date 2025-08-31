Челестини отреагировал на обвинения Мусаева в хамстве после удаления Кордобы

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на обвинения в неуважительном поведении в адрес своего тренерского штаба со стороны Мурада Мусаева, который возглавляет «Краснодар». В матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью — 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«Я не аплодировал Кордобе. Это футбол. Кордоба тоже много чего сказал. Не хочется комментировать работу судьи. Мы должны говорить о футболе.

Я отчасти швейцарец, отчасти итальянец. Родители дали мне хорошее воспитание. Шесть лет я играл в Испании — в высшей лиги Испании, четыре года — во Фрацнии. Я был тренером во многих странах. Дипломы получил в Испании, Швейцарии, США. Я говорю на пяти языках, считаю себя человеком мира.

Многое, что происходит на поле, должно там и оставаться. Я не аплодировал Кордобе. Я стоял с согнутыми руками на груди. Сегодняшний матч был очень важным для этой лиги. Первое и второе места играли между собой. Редко, когда кто-то кому-то подаст руку после такого матча. Я знаю, что Россия такая же страна, как и все остальные. Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия.

Если мы в чём-то были не правы, я прошу прощения у Кордобы. Но у перед тренера соперника. Не надо после матча делать шоу. Футбол должен оставаться футболом.

После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал жесты в мою сторону», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.