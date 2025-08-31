Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Дивеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Кордобы

Защитник ЦСКА Дивеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Кордобы
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

— Было ли удаление Кордобы?
— Если дали красную, значит было, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джон Кордоба получил прямую красную карточку за удар защитника ЦСКА Мойзеса на 56-й минуте. Ранее он отметился забитым мячом на 44-й минуте, сравняв счёт во встрече. В составе ЦСКА отличился полузащитник Матвей Кисляк.

