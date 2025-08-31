Защитник ЦСКА Дивеев высказался об удалении нападающего «Краснодара» Кордобы

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

— Было ли удаление Кордобы?

— Если дали красную, значит было, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джон Кордоба получил прямую красную карточку за удар защитника ЦСКА Мойзеса на 56-й минуте. Ранее он отметился забитым мячом на 44-й минуте, сравняв счёт во встрече. В составе ЦСКА отличился полузащитник Матвей Кисляк.