Фабио Челестини прокомментировал ничью в матче ЦСКА и «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о результате матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«В конце у нас было два явных момента. Мы должны были побеждать. Хотя «Краснодар» очень хорошо защищался. Выпустил Виктора, потому что он быстрый. Для этого матча он был наиболее подходящей кандидатурой», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.