Фабио Челестини прокомментировал ничью в матче ЦСКА и «Краснодара»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о результате матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«В конце у нас было два явных момента. Мы должны были побеждать. Хотя «Краснодар» очень хорошо защищался. Выпустил Виктора, потому что он быстрый. Для этого матча он был наиболее подходящей кандидатурой», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.
