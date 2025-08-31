Сперцян — об удалении Кордобы: Мойзес любит провоцировать, это не красная карточка

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об удалении нападающего «горожан» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1), обвинив защитника армейцев Мойзеса в провокации. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Довольны результатом ?

— Так можно сказать.

— Было удаление?

— Нет. Главный судья должен был пойти сам и посмотреть эпизод. Мойзес любит провоцировать. Понятно, что это футбол, но это не красная карточка, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.