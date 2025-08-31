Скидки
Главная Футбол Новости

«Это очень больно». Галактионов — о второй подряд упущенной победе «Локомотива» в РПЛ

«Это очень больно». Галактионов — о второй подряд упущенной победе «Локомотива» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об упущенной победе команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2). В 6-м туре железнодорожники не смогли обыграть «Ростов» (3:3), ведя в счёте.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

— У команды третья ничья. Сегодня в матче с «Ростовом» вели в два мяча. Какие причины такого итогового результата?
— Это и настораживает, что первый тайм и по качеству игры достаточно хороший, и по содержанию. Мы владеем инициативой, территорией, счёт комфортный, и позволяем сопернику два мяча забить. Это недопустимо. Это касается не только линии обороны, но и всей команды. Игровая уверенность, которая нам нужна во втором тайме, в том числе когда наши футболисты начинают уставать, идут определённые замены, чтобы этот темп поддерживался и качество не падало.

— Из-за судейских решений вышедший на замену Комличенко превратился из героя в антигероя. Что можете по этому поводу сказать?
— Мне сложно комментировать судейские решения. Практически за две минуты был отменён гол и назначен 11-метровый удар. Это очень сложно, больно и неприятно. Это не дисциплинарные карточки, это игровые моменты. А санкции… Это вопрос выбора позиции. Я имею в виду правильность назначения пенальти. Если там чистый фол, то вопросов нет. Опять же, тут речь больше о нашем третьем забитом мяче. Команда имеет возможность поставить точку, но её лишают этого, к сожалению, — приводит слова Галактионова сайт «Локомотива».

