Защитник ЦСКА Мойзес не стал отвечать, был ли контакт с Кордобой в моменте с удалением

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Это решение судьи, он решил удалить Кордобу. Он слишком высоко поднял ногу, поэтому такое решение. Был ли контакт? Без комментариев», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Джон Кордоба получил прямую красную карточку за удар Мойзеса на 56-й минуте. Ранее он отметился забитым мячом на 44-й минуте, сравняв счёт во встрече. В составе ЦСКА отличился полузащитник Матвей Кисляк.