Защитник ЦСКА Мойзес не стал отвечать, был ли контакт с Кордобой в моменте с удалением
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Это решение судьи, он решил удалить Кордобу. Он слишком высоко поднял ногу, поэтому такое решение. Был ли контакт? Без комментариев», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Джон Кордоба получил прямую красную карточку за удар Мойзеса на 56-й минуте. Ранее он отметился забитым мячом на 44-й минуте, сравняв счёт во встрече. В составе ЦСКА отличился полузащитник Матвей Кисляк.

