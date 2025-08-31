Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сперцян: есть тенденция по неуважению к «Краснодару» — все против нас

Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил о неуважении к клубу после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

— Я после игры спросил судью, почему он не пошёл смотреть. Его не пригласили. Нас должны уважать больше в таких моментах, как сегодня.

— Что скажешь о поведении тренера ЦСКА?
— Спасибо, что сказали. Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаёмся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

