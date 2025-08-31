Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Галактионов сообщил, когда Пиняев вернётся в общую группу «Локомотива»

Галактионов сообщил, когда Пиняев вернётся в общую группу «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что в лучшем случае травмированный Сергей Пиняев начнёт тренироваться в общей группе через две недели.

— Если ли какие-то сроки по возвращению в строй Сергея Пиняева?
— Мы надеемся, что ещё недели две, и он начнёт работать в общей группе, в середине месяца. И будем на него рассчитывать как на полноценного игрока обоймы. Очень важно, чтобы он без всяких рисков и болевых ощущений вышел в общую группу, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В этом сезоне 20-летний Пиняев провёл два матча во всех турнирах, отметился одним забитым голом.

