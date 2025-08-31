Главный тренер ЦСКА Челестини: у Кисляка нет потолка

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высоко отозвался о полузащитнике своей команды Матвее Кисляке.

«Кисляк очень хорошо работает, прекрасно работает. Если продолжит так, будет готов к большим свершениям. Но большие свершения он может сделать и здесь. У него нет потолка», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.