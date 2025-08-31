Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ничью в матче с «Краснодаром»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес высказался о результате матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Обидно, что потеряли очки. Но «Краснодар» — лидер чемпионата, мы пытались победить, но не смогли дожать в большинстве», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.