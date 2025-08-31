Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Игрок «Краснодара» Батчи назвал ЦСКА очень хорошим соперником

Комментарии

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. У ЦСКА отличился Матвей Кисляк, за «Краснодар» забил Джон Кордоба.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Конечно, это не положительный результат. Мы пришли сюда, чтобы побеждать. Инциденты случаются, у нас осталось на одного игрока меньше. ЦСКА — очень хороший соперник, особенно дома. У них есть болельщики, с которыми ЦСКА чувствует себя определённо лучше. Мы в такой ситуации, что у нас было на одного игрока меньше. Более или менее довольны результатом», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Новости. Футбол
Все новости

