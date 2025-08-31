В ЦСКА сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Краснодаром»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по эпизоду с неназначенным пенальти в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«ЦСКА подаст в ЭСК. Для нас, в концовке в ворота «Краснодара» не был назначен очевидный пенальти», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.