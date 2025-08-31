Батчи: мы видим, как ведут себя арбитры, когда судят матчи «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи раскритиковал работу судьи в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Все видели, что происходило в матче. В прошлом сезоне было похожее судейство. Мы видим, как ведут себя арбитры, когда судят нас. Но мы сюда пришли бороться. Я не хочу комментировать судейство. Они знают, для чего это делают. Я не хочу говорить об этом», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.