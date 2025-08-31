Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сперцян считает, что Кордоба сказал о возможном уходе из «Краснодара» на эмоциях

Сперцян считает, что Кордоба сказал о возможном уходе из «Краснодара» на эмоциях
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слова своего одноклубника Джона Кордобы о желании уйти из команды на фоне конфликта в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Может, Джон сказал о возможном уходе из «Краснодара» на эмоциях. Я уже привык к такому судейству, и нужно фокусироваться на футболе. Возможно, это исправится, а возможно, будет повторяться ещё. Моё дело — играть в футбол», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

