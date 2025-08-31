Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Сочи» уволит Морено, новым главным тренером команды станет Осинькин — источник

Российский тренер Игорь Осинькин возглавит «Сочи» вместо испанца Роберта Морено, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным источника, решение уже принято. Сейчас руководство «Сочи» находится в процессе расторжения контракта с 47-летним Морено по соглашению сторон. Договор с 60-летним Осинькиным будет рассчитан до конца сезона с опцией продления при определённых условиях.

Последним местом работы Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он покинул по итогам сезона-2024/2025. Под руководством Морено «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав одно очко в семи встречах.

