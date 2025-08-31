Футболист «Краснодара» Батчи оценил игру полузащитника ЦСКА Кисляка

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Кисляк — определённо хороший игрок, потому что он играет в ЦСКА, а ЦСКА — хорошая команда. Там достаточно хороших игроков, и каждый матч они играют на победу», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Матвей Кисляк забил два гола в ворота «Краснодара», первый из которых был отменён из-за фола в атаке после вмешательства VAR.