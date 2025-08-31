Футболист «Краснодара» Батчи оценил игру полузащитника ЦСКА Кисляка
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Кисляк — определённо хороший игрок, потому что он играет в ЦСКА, а ЦСКА — хорошая команда. Там достаточно хороших игроков, и каждый матч они играют на победу», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Матвей Кисляк забил два гола в ворота «Краснодара», первый из которых был отменён из-за фола в атаке после вмешательства VAR.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
21:49
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:19
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
21:01
-
20:57
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:34