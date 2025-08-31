«Динамо» Мх — «Динамо» М: команды не забили голов в первом тайме матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершился со счётом 0:0.

После шести встреч чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а команда Валерия Карпина обыграла «Пари НН» (3:0).