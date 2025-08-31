Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян: хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках

Эдуард Сперцян: хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своих целях в карьере. Футболист является воспитанником «быков».

— Я люблю футбол, и моя мотивация никуда не исчезнет. Посмотрим, как будет дальше. Мне интересен любой чемпионат, но фантазистский стиль игры более близок.

— Ты хотел перейти в «Саутгемптон»?
— Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. «Саутгемптон» — хорошая, сильная команда. Все об этом знают. Но должно сложиться очень много факторов. Давайте не будем влазить в мой личный разговор с Галицким.

— Хотел бы стать легендой для «Краснодара», как Акинфеев для ЦСКА?
— Почему нет? Всё может быть, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Истории
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android