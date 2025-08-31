Эдуард Сперцян: хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своих целях в карьере. Футболист является воспитанником «быков».

— Я люблю футбол, и моя мотивация никуда не исчезнет. Посмотрим, как будет дальше. Мне интересен любой чемпионат, но фантазистский стиль игры более близок.

— Ты хотел перейти в «Саутгемптон»?

— Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. «Саутгемптон» — хорошая, сильная команда. Все об этом знают. Но должно сложиться очень много факторов. Давайте не будем влазить в мой личный разговор с Галицким.

— Хотел бы стать легендой для «Краснодара», как Акинфеев для ЦСКА?

— Почему нет? Всё может быть, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.