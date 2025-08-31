«Ювентус» победил «Дженоа» в Серии А, Влахович забил во втором матче подряд

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Победу со счётом 1:0 праздновали туринцы.

Единственный мяч в игре был забит на 73-й минуте. Отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Гол стал для него вторым в двух стартовых турах Серии А сезона-2025/2026.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с шестью очками в двух матчах. «Дженоа» располагается на 15-й строчке, у команды одно набранное очко в первых двух матчах нового розыгрыша Серии А.