Главная Футбол Новости

Дженоа — Ювентус, результат матча 31 августа 2025, счёт 0:1, 2-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» победил «Дженоа» в Серии А, Влахович забил во втором матче подряд
Комментарии

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Победу со счётом 1:0 праздновали туринцы.

Италия — Серия А . 2-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 73'    

Единственный мяч в игре был забит на 73-й минуте. Отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Гол стал для него вторым в двух стартовых турах Серии А сезона-2025/2026.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с шестью очками в двух матчах. «Дженоа» располагается на 15-й строчке, у команды одно набранное очко в первых двух матчах нового розыгрыша Серии А.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
