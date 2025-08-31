Новичок «Краснодара» Аугусто: Кордоба даже не коснулся Мойзеса — судья ошибся

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался об удалении нападающего Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Я не тот человек, которому нравится обсуждать судейство, потому что у каждого человека своя работа. Однако, кажется, в этом матче он ошибся. Джон не коснулся Мойзеса. В том же моменте при подаче он так же мне дал жёлтую карточку. Я вообще не понял за что. Я разговаривал с кем-то в центре поля, это не было направлено в сторону судей. В этом тоже была ошибка. В целом судья провёл хорошую игру. Надеюсь, некоторые моменты пересмотрят. Но я не тот человек, которому нравится обсуждать судей», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.