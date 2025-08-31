Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров

Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал новости о возможном ужесточении лимита на легионеров. Ранее сообщалось, что количество иностранных игроков в Мир Российской Премьер-Лиги будет ограничиваться по инициативе министерства спорта РФ.

«Нужно говорить не о легионерах, которые приезжают в РПЛ за большие деньги. Говорить надо о таких игроках, как Матвей Кисляк, Батраков. Думаю, что ужесточение лимита на легионеров — плюс для академий. Я пробивался тяжело, конкуренция была большая — тогда ещё играл Перейра. Это был тяжёлый путь», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

С сезона-2022/2023 каждый клуб может включать в заявку на турнир до 13 легионеров, а на поле одновременно могут находиться только восемь из них. Легионерами не считаются футболисты из Казахстана, Кыргызстана, Армении и Беларуси, а также иностранцы с правом выступления за сборную России.

Материалы по теме
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android