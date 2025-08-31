Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал новости о возможном ужесточении лимита на легионеров. Ранее сообщалось, что количество иностранных игроков в Мир Российской Премьер-Лиги будет ограничиваться по инициативе министерства спорта РФ.

«Нужно говорить не о легионерах, которые приезжают в РПЛ за большие деньги. Говорить надо о таких игроках, как Матвей Кисляк, Батраков. Думаю, что ужесточение лимита на легионеров — плюс для академий. Я пробивался тяжело, конкуренция была большая — тогда ещё играл Перейра. Это был тяжёлый путь», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

С сезона-2022/2023 каждый клуб может включать в заявку на турнир до 13 легионеров, а на поле одновременно могут находиться только восемь из них. Легионерами не считаются футболисты из Казахстана, Кыргызстана, Армении и Беларуси, а также иностранцы с правом выступления за сборную России.