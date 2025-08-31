Игрок «Краснодара» Аугусто отреагировал на слова Кордобы о желании покинуть клуб

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто отреагировал на слова своего одноклубника Джона Кордобы о желании уйти из команды после удаления в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).
«Надеюсь, Кордоба не уйдёт и останется в «Краснодаре». Это очень большой игрок для нашей команды. Думаю, это было сказано сгоряча. Это является частью футбола. Иногда судьи могут не ошибаться, принимают корректные решения. К несчастью, сегодня произошла ошибка судьи в нашу сторону в матче, который мы хорошо проводили. Джон имеет полное право так говорить, потому что судья был абсолютно потерян в игре», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
