Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Аугусто отреагировал на слова Кордобы о желании покинуть клуб

Игрок «Краснодара» Аугусто отреагировал на слова Кордобы о желании покинуть клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто отреагировал на слова своего одноклубника Джона Кордобы о желании уйти из команды после удаления в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Надеюсь, Кордоба не уйдёт и останется в «Краснодаре». Это очень большой игрок для нашей команды. Думаю, это было сказано сгоряча. Это является частью футбола. Иногда судьи могут не ошибаться, принимают корректные решения. К несчастью, сегодня произошла ошибка судьи в нашу сторону в матче, который мы хорошо проводили. Джон имеет полное право так говорить, потому что судья был абсолютно потерян в игре», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ после удаления в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android