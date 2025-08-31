Комличенко ругался с «Крыльями», Батраков грустил после ничьей. Фото с матча в Черкизово

31 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Арины Лобовой.

Команда Михаила Галактионова по-прежнему не уступает в этом сезоне РПЛ (четыре победы и три ничьих), «Локомотив» набрал 15 очков и идёт третьим в таблице чемпионата. «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с девятью очками занимают восьмое место.

В следующем туре 13 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», «Крылья Советов» днём позднее примут «Сочи».