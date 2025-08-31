«Почему не вмешался VAR?» Полузащитник «Краснодара» Черников — об удалении Кордобы

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался об удалении нападающего Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Я считаю, что при игре 11 на 11 мы демонстрировали неплохой футбол, хотя ЦСКА был хорош в контратаках. Но я бы хотел сделать упор на судейство. Считаю, что нужно было пересмотреть момент с Кордобой и понять, что это не удаление. Мы считаем, что это несправедливо. VAR — второе дело, а боковой судья был рядом с моментом Джона. Он может подсказать главному? Если нет, тогда — почему VAR не вмешался?» — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.