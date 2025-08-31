Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Почему не вмешался VAR?» Полузащитник «Краснодара» Черников — об удалении Кордобы

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался об удалении нападающего Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Я считаю, что при игре 11 на 11 мы демонстрировали неплохой футбол, хотя ЦСКА был хорош в контратаках. Но я бы хотел сделать упор на судейство. Считаю, что нужно было пересмотреть момент с Кордобой и понять, что это не удаление. Мы считаем, что это несправедливо. VAR — второе дело, а боковой судья был рядом с моментом Джона. Он может подсказать главному? Если нет, тогда — почему VAR не вмешался?» — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

