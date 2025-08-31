Игрок «Краснодара» Аугусто: ничья с ЦСКА — победа для нас

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто прокомментировал результат матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

«Ничья с ЦСКА — победа для нас. Это показало ту силу и волю, с которой команда билась весь матч. Учитывая, что у нас было на одного игрока меньше, мы смогли удержать результат. Увозим одно очко домой — это важно для нас. Мы выходим, чтобы добиваться только победы. Сегодня это не получилось, но эта ничья тоже была важной с учётом условий. Все понимают, какой это большой клуб и как тяжело играть с ЦСКА», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.