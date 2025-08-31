Черников считает отношение судей к форварду «Краснодара» Кордобе предвзятым

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о предвзятом отношении судей к нападающему команды Джону Кордобе после матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Испаноговорящие игроки всегда горячие, любят провоцировать. Не говорю, что это плохо, но они правда эмоциональнее. Могут спровоцировать, закуситься. Но это нормально. Кордоба — эмоциональный парень, но он проявляет эмоции в пределах разумного. Его агрессия на поле — часто плюс. А что касается предвзятого отношения к Джону, я считаю, что это действительно так», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.