Черников: Кордоба расстроен удалением в матче с ЦСКА, но не понимает, за что оно

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что нападающий команды Джон Кордоба расстроен своим удалением в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«Мы все поддержали Джона. Он в первую очередь извинился. Кордоба расстроен удалением, но он не понимает, за что оно», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 56-й минуте Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.