Главная Футбол Новости

Черников: Кордоба расстроен удалением в матче с ЦСКА, но не понимает, за что оно

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что нападающий команды Джон Кордоба расстроен своим удалением в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Мы все поддержали Джона. Он в первую очередь извинился. Кордоба расстроен удалением, но он не понимает, за что оно», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 56-й минуте Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

Мурад Мусаев — об удалении Кордобы: что сделал Джон? По мне — там даже фола не было
