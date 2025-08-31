Черников: в «Краснодаре» никогда не понимали судейство — каждый раз новые трактовки

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что футболисты команды не понимают постоянно разнящихся трактовок арбитров в матчах Мир РПЛ. Сегодня, 31 августа, «быки» в гостях сыграли вничью с ЦСКА в 7-м туре РПЛ со счётом 1:1.

«Неуважение к «Краснодару» — сильно сказано. Но возникают вопросы. Я никогда не хотел много комментировать судейство, но мы никогда его не понимали. Каждый раз новые трактовки, каждый момент трактуется по-разному. Если момент повторяется в другом матче, мы уже понимаем, что должно быть, но снова другая трактовка», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.