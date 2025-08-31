Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черников: в «Краснодаре» никогда не понимали судейство — каждый раз новые трактовки

Черников: в «Краснодаре» никогда не понимали судейство — каждый раз новые трактовки
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что футболисты команды не понимают постоянно разнящихся трактовок арбитров в матчах Мир РПЛ. Сегодня, 31 августа, «быки» в гостях сыграли вничью с ЦСКА в 7-м туре РПЛ со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Неуважение к «Краснодару» — сильно сказано. Но возникают вопросы. Я никогда не хотел много комментировать судейство, но мы никогда его не понимали. Каждый раз новые трактовки, каждый момент трактуется по-разному. Если момент повторяется в другом матче, мы уже понимаем, что должно быть, но снова другая трактовка», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Бойня ЦСКА и «Краснодара»! У Кордобы жёсткое удаление, а хозяева всё равно злятся на судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android