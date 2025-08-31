Скидки
21:45 Мск
«Олимпиакос» объявил о переходе нападающего из миланского «Интера»

Греческий «Олимпиакос» приобрёл иранского нападающего Мехди Тареми у миланского «Интера», сообщается на сайте клуба.

33-летний футболист заключил двухлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.

32-летний Тареми в сезоне-2024/2025 провёл 26 матчей за «Интер» в Серии А, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету три игры и один голевой пас в Кубке Италии и 12 матчей, один гол и три передачи в Лиге чемпионов.

Ранее Мехди Тареми выступал в Европе за португальские «Порту» и «Риу Аве», а также защищал цвета катарского клуба «Аль-Гарафа».

