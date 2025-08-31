«Мы увидели две сильнейшие команды Англии». Елагин — о матче «Ливерпуля» и «Арсенала»

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о победе «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

«Когда играют две равновеликие команды, всё решает один-единственный момент. Шикарный штрафной удар Собослаи в стиле Великого Криша в итоге перетянул Викторию (а с ней и 3 очка) в стан «красных».

Сказав «равновеликие», нисколько не покривил душой. На «Энфилде» мы увидели сегодня две сильнейшие команды Англии на данный момент. Команды, у которых практически нет слабых мест.

Однако если выбирать героя матча, то для меня это, несомненно, Собо! Недаром Слот поставил на проблемную позицию, оказавшуюся под ударом, именно венгра. Доминик, конечно, большой мастер. Самая сильная его сторона — выбор позиции. Он редко, очень редко стелится в подкатах, точно играя на опережение. Так что не случайно, что именно его выбрала Фортуна.

«Арсенал» вполне мог сегодня не проиграть. Промахнись Собослаи, выручи Райя (к нему нет претензий), и все бы говорили, что ничья — это абсолютно справедливый исход поединка.

На первый перерыв Премьер-лига уходит с единоличным лидером — »Ливерпулем» — и «вкусным» авансом на будущее бескомпромиссное соперничество за чемпионство», — написал Елагин в телеграм-канале.