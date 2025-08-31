Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы увидели две сильнейшие команды Англии». Елагин — о матче «Ливерпуля» и «Арсенала»

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о победе «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

«Когда играют две равновеликие команды, всё решает один-единственный момент. Шикарный штрафной удар Собослаи в стиле Великого Криша в итоге перетянул Викторию (а с ней и 3 очка) в стан «красных».

Сказав «равновеликие», нисколько не покривил душой. На «Энфилде» мы увидели сегодня две сильнейшие команды Англии на данный момент. Команды, у которых практически нет слабых мест.

Однако если выбирать героя матча, то для меня это, несомненно, Собо! Недаром Слот поставил на проблемную позицию, оказавшуюся под ударом, именно венгра. Доминик, конечно, большой мастер. Самая сильная его сторона — выбор позиции. Он редко, очень редко стелится в подкатах, точно играя на опережение. Так что не случайно, что именно его выбрала Фортуна.

«Арсенал» вполне мог сегодня не проиграть. Промахнись Собослаи, выручи Райя (к нему нет претензий), и все бы говорили, что ничья — это абсолютно справедливый исход поединка.

На первый перерыв Премьер-лига уходит с единоличным лидером — »Ливерпулем» — и «вкусным» авансом на будущее бескомпромиссное соперничество за чемпионство», — написал Елагин в телеграм-канале.

Гол Собослаи со штрафного помог «Ливерпулю» победить «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ
Комментарии
