«Страсбург» сыграл самым молодым составом в истории чемпионата Франции
«Страсбург» выпустил на матч 3-го тура Лиги 1 с «Монако» (2:3) самый молодой стартовый состав в истории чемпионата, сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Аклиуш – 6' 2:0 Балогун – 48' 2:1 Баква – 73' 2:2 Паничелли – 76' 3:2 Минамино – 90+6'
Удаления: нет / Нзингула – 90+9'
Средний возраст стартового состава «Страсбура» в матче с «Монако» составил 20 лет и 284 дня — это рекорд Лиги 1 с 1947 года, когда стала доступна эта статистика.
Самому молодому игроку в составе «Страсбурга» на поле Лукасу Хёгсбергу на момент матча исполнилось 19 лет 69 дней, а самому старшему — Хоакину Паничелли — 22 года и 328 дней. Паничелли отметился в матче голом с пенальти.
«Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке. В следующем туре 14 сентября команда примет «Гавр».
