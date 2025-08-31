«Страсбург» сыграл самым молодым составом в истории чемпионата Франции

«Страсбург» выпустил на матч 3-го тура Лиги 1 с «Монако» (2:3) самый молодой стартовый состав в истории чемпионата, сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Средний возраст стартового состава «Страсбура» в матче с «Монако» составил 20 лет и 284 дня — это рекорд Лиги 1 с 1947 года, когда стала доступна эта статистика.

Самому молодому игроку в составе «Страсбурга» на поле Лукасу Хёгсбергу на момент матча исполнилось 19 лет 69 дней, а самому старшему — Хоакину Паничелли — 22 года и 328 дней. Паничелли отметился в матче голом с пенальти.

«Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке. В следующем туре 14 сентября команда примет «Гавр».