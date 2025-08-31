Талалаев эмоционально обратился к игрокам «Балтики» после победы над «Акроном» в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев провёл беседу со своими подопечными после победы над «Акроном» (2:0) в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Научились побеждать, научитесь радоваться», — сказал Талалаев, обращаясь к игрокам в видео, опубликованном пресс-службой калининградцев в телеграм-канале «Балтики».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Балтики».

«Балтика» довела количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. У «Акрона» после семи встреч пять очков. Тольяттинцы располагаются на 12-й строчке.