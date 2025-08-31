Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — «Динамо» М: Хоссейннежад вывел хозяев вперёд в матче РПЛ

«Динамо» Мх — «Динамо» М: Хоссейннежад вывел хозяев вперёд в матче РПЛ
Комментарии

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Махачкалинцы открыли счёт — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

На 74-й минуте отличился Мохаммад Хоссейннежад, перекинув вратаря москвичей Игоря Лещука.

После шести встреч чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а команда Валерия Карпина обыграла «Пари НН» (3:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Команда Карпина проиграла в Дагестане! РПЛ уходит на перерыв
Команда Карпина проиграла в Дагестане! РПЛ уходит на перерыв
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android