«Динамо» Мх — «Динамо» М: Хоссейннежад вывел хозяев вперёд в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Махачкалинцы открыли счёт — 1:0.

На 74-й минуте отличился Мохаммад Хоссейннежад, перекинув вратаря москвичей Игоря Лещука.

После шести встреч чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а команда Валерия Карпина обыграла «Пари НН» (3:0).