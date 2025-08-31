Футболист «Манчестер Сити» Шерки выбыл на два месяца из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что французский полузащитник команды Райан Шерки пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:2). На 54-й минуте встречи француз был заменён, а сегодня, 31 августа, пропустил матч 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

«Он выбыл на два месяца. Семь или восемь недель», — приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» объявил о переходе Шерки 10 июня. Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до лета 2030 года. С 2020-го по 2025-й Райан выступал за «Лион». За этот период он сыграл 185 матчей во всех соревнованиях, где забил 29 голов и сделал 45 результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.