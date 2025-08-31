Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Манчестер Сити» Шерки выбыл на два месяца из-за травмы

Футболист «Манчестер Сити» Шерки выбыл на два месяца из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что французский полузащитник команды Райан Шерки пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:2). На 54-й минуте встречи француз был заменён, а сегодня, 31 августа, пропустил матч 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

«Он выбыл на два месяца. Семь или восемь недель», — приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» объявил о переходе Шерки 10 июня. Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до лета 2030 года. С 2020-го по 2025-й Райан выступал за «Лион». За этот период он сыграл 185 матчей во всех соревнованиях, где забил 29 голов и сделал 45 результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами.

Материалы по теме
Райан Шерки получил номер в «Манчестер Сити», под которым ранее играли Агуэро и Джеко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android