Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 31 августа, календарь, таблица

В воскресенье, 31 августа, состоялись четыре матча в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 31 августа:

«Акрон» — «Балтика» — 0:2;

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:2;

ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 1:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 16 очков в семи матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 15 очками после семи игр. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика», у которой равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч.