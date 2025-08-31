«Локомотив» сделал заявление по судейству в матче с «Крыльями Советов»
«Локомотив» сообщил, что обратится за разъяснениями в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по трём эпизодам матча 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3' 2:0 Баринов – 44' 2:1 Рахманович – 53' 2:2 Раков – 90+6'
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет
«Локомотив» обратится за разъяснениями в ЭСК РФС по следующим эпизодам матча 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов»:
— неназначенный пенальти в связи с незафиксированным фолом на Алексее Батракове в штрафной площади гостей со стороны Сергея Песьякова (81);
— неправомерная отмена забитого мяча Николая Комличенко (90+1);
— вторая жёлтая карточка, показанная Николаю Комличенко (90+4).
Кроме того, «Локомотив» планирует указать на ряд иных неверных решений судейской бригады во главе с Сергеем Карасёвым, которые могли повлиять на результат матча», — говорится в сообщении московского клуба.
