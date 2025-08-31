Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» сделал заявление по судейству в матче с «Крыльями Советов»

«Локомотив» сообщил, что обратится за разъяснениями в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по трём эпизодам матча 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Локомотив» обратится за разъяснениями в ЭСК РФС по следующим эпизодам матча 7-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов»:

— неназначенный пенальти в связи с незафиксированным фолом на Алексее Батракове в штрафной площади гостей со стороны Сергея Песьякова (81);

— неправомерная отмена забитого мяча Николая Комличенко (90+1);

— вторая жёлтая карточка, показанная Николаю Комличенко (90+4).

Кроме того, «Локомотив» планирует указать на ряд иных неверных решений судейской бригады во главе с Сергеем Карасёвым, которые могли повлиять на результат матча», — говорится в сообщении московского клуба.