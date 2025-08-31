«Это не стиль, а дух команды». Федорищев — о камбэке «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает, что футболисты «Крыльев Советов» продемонстрировали сильный дух и волю к победе в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Встреча в Москве завершилась со счётом 2:2, самарцы отыгрались с 0:2.

«Выводы по матчу в первую очередь практические, у нас уже третья встреча подряд, когда мы пропускаем в первые пять минут. Это то, над чем нужно работать. Также команда уже не первую игру показывает сильную волю к победе. Вы видите, что первый тайм мог быть на спаде, а потом второй тайм ярко заканчивается и начинается. Это не стиль, а дух команды. Дух у команды есть. У тренерского штаба есть дух, у ребят своя история, мы точно сделали выводы по отношению к последним матчам. Есть две недели, чтобы сгруппироваться, сплотиться, я уверен, что через эти две недели команда станет ещё сильнее.

Насколько кажется выполнимой задача попасть в топ-8? Есть задача количественная, как вы назвали, восьмое место. Это цель с прошлого сезона. На самом деле в этом сезоне у нас новые «Крылья Советов», абсолютно новый тренерский штаб, игроки. Поэтому задача может быть даже амбициознее с точки зрения цифр, но самая главная цель — сплотиться и стать командой, которая играет в красивый, атакующий футбол, в котором есть комбинации, которые захватывают дух. Вот сегодня второй тайм. Задача быть такой командой, которая будет показывать такой футбол всегда», — приводит слова Федорищева ТАСС.